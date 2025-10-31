Deportes Copiapó y Universidad de Concepción se juegan el ascenso directo

Este sábado, Deportes Copiapó y Universidad de Concepción buscarán el ascenso directo a la Liga de Primera, en un duelo entre ambos equipos que llegan con el mismo puntaje y que se disputará en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla" por la última fecha del torneo.

Los locales vienen de una racha de nueve partidos sin conocer la derrota y con un increíble registro en su estadio, donde no se registran caídas durante esta temporada. Llegan a este partido con su figura inspirada, como lo es el volante Thomas Jones, quien lleva 13 goles.

Por su parte, el "Campanil" también viene en buena dinámica y llega a este partido tras vencer como local a Deportes Temuco, lo que le permitió igualar los puntos que tenía el "León de Atacama". Entre los nombres destacados cuentan con el exjugador de Universidad de Chile, Luis Rojas.

El duelo está envuelto en polémica a raíz de la decisión del cuadro local de no permitir hinchas locales.

Con el arbitraje de Juan Lara, todos los detalles de este crucial compromiso podrán seguirse en el Marcador Virtual y a través de todas las plataformas digitales de Cooperativa.cl.