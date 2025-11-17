El Ascenso da el vamos a la liguilla por el segundo pasaje a Primera División

Este martes 18 de noviembre comienzan los cuartos de final de la liguilla de ascenso para conocer al acompañante de Universidad de Concepción en la Liga de Primera 2026, con dos emocionantes partidos que darán el vamos a la postemporada.

En el primer duelo de la competencia, Deportes Concepción recibirá a Deportes Antofagasta a las 18:00 horas en el Estadio "Ester Roa".

Los "lilas" se instalaron en la definición al quedarse con el sexto puesto con 46 unidades y buscará comenzar de la mejor manera un histórico retorno a la máxima división del fútbol chileno.

Los "pumas" se ubicaron un puesto por encima de su rival con los mismos puntos, pero mejor diferencia de gol, e irá al sur con la misión de conseguir un buen resultado para cerrar la llave de local.

A las 20:30 horas, Rangers se medirá a San Marcos en Talca, elencos que vienen de enfrentarse en la última jornada del campeonato, en lo que fue triunfo por 3-0 para los nortinos.

Los "aurinegros" se quedaron con el séptimo lugar de la tabla con 43 puntos y llegan con la intención de avanzar y tomar revancha por el fallido ascenso de la temporada pasada, donde cayó en penales ante Deportes Limache.

El equipo ariqueño realizó una irregular campaña que lo sentenció al cuarto lugar con 48 unidades y tendrán un duro desafío en la instancia, en busca de mostrar su mejor juego.

La ida de los cuartos de final terminará el miércoles 19 con el duelo entre Santiago Wanderers y Cobreloa.

Todos los compromisos serán transmitidos por las pantallas de TNT Sports y streaming por MAX. Además, podrás seguir los resultados en Cooperativa.cl.