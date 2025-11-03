El informe arbitral de la pelea en Copiapó que ensució el ascenso de U. de Concepción

Un contundente informe fue el que elaboró el árbitro Juan Lara, encargado de impartir justicia en el choque entre Universidad de Concepción y Deportes Copiapó, duelo que terminó abruptamente a raíz de una batalla campal en el terreno de juego que empañó el regreso del Campanil a Primera División.

En total fueron ocho los expulsados de dicho encuentro, de los cuales siete corresponden a la impresentable pelea, la que inició después de un airado festejo del entrenador Cristian Muñoz por el tercer gol del elenco penquista y donde incluso ingresaron a la cancha fanáticos del cuadro nortino.

Sobre los incidentes, el colegiado indicó que los jugadores copiapinos encararon al DT rival "aludiendo faltas de respeto en la celebración del gol, al correr celebrando por su área técnica y apuntar a la hinchada rival, provocando un enfrentamiento colectivo en donde el Kinesiólogo de Universidad de Concepción Sr. Ricardo Andrade, empuja con ambos brazos al jugador N°8 de Deportes Copiapó Sr. Jairo Coronel, quien reacciona violentamente propinando reiterados golpes de puño en el rostro del Paramédico de Universidad de Concepción Sr. Ernesto Llorca, quien cae al suelo luego del golpe".

Asimismo, señaló que el aludido Coronel "golpea con puño en el rostro al Preparador de Arqueros de Universidad de Concepción Sr. Sebastián Cabrera. El jugador N°9, de Universidad de Concepción Sr. Mateo Levato reacciona y golpea con su puño en la cara al jugador N°8 de Deportes Copiapó Sr. Jairo Coronel. El jugador N°4 de Deportes Copiapó Sr. Agustín Ortiz, lanza un golpe de puño en el cuerpo al jugador N°9, de Universidad de Concepción Sr. Mateo Levato".

Además, agregó que el portero atacameño Julio Fierro "se acerca al conflicto de manera agresiva, empujando y golpeando en reiteradas ocasiones a miembros del cuerpo técnico adversario. Provocando la reacción del Preparador físico de Universidad de Concepción Sr. Felipe Ortiz, quien lanza un golpe de puño al jugador de Deportes Copiapó, Sr. Julio Fierro".

El juez también sumó que "se observa un hincha con la camiseta del Club Deportes Copiapó, ingresando al campo de juego, agrediendo a jugadores del Club Universidad de Concepción con golpes de puño y empujones violentos".

"Luego del incidente ocurrido se determina junto a competiciones, seguridad del estadio y representantes de ambos equipos, dar por finalizado el partido, habiéndose cumplido los 90 minutos de juego y no reanudar con el tiempo adicional para evitar posibles enfrentamientos y riesgos innecesarios", cerró Lara, que por si fuera poco, acusó a la barra albirroja de lanzar objetos hacia el terreno de juego.

Este martes sesiona el Tribunal de Disciplina y se pueden conocer las sanciones en contra de los involucrados en la gresca, junto con un posible castigo para el estadio del conjunto copiapino que todavía debe disputar la liguilla de promoción.