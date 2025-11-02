Estos son los cruces para la liguilla del Ascenso

Este domingo se disputó la última fecha de la Liga de Ascenso, que dejó confirmados los cruces de la liguilla por el segundo cupo a Primera División, con sorpresas incluidas.

Santiago Wanderers aprovechó la inesperada derrota por 0-3 de San Luis ante Santiago Morning y clasificó en el octavo lugar, al igual que Deportes Antofagasta y Deportes Concepción, que también aseguraron su clasificación en esta fecha 30.

La tabla se confirmó tras ser acogida la apelación del cuadro "microbusero" en la denuncia del Caso Paredes, por lo que Deportes Copiapó finalizó tercero y espera rival en semifinales.

Cruces Liguilla de Ascenso

Cuartos de final