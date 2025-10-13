Humberto Suazo volvió a las canchas en empate de San Luis y Recoleta en el Ascenso

San Luis de Quillota y Deportes Recoleta firmaron un empate sin goles en el Estadio "Lucio Fariña Fernández" que poco les sirvió en el cierre de la fecha 27 del Ascenso, un duelo que quedó marcado por el regreso del histórico Humberto Suazo a las canchas.

El veterano delantero, de 44 años, estuvo fuera cuatro meses por una lesión en la rodilla, e ingresó en el segundo tiempo, en el minuto 73, en medio de una ovación de la hinchada canaria en el recinto quillotano.

El encuentro, más allá del retorno de "Chupete", tuvo pocas emociones, con un primer tiempo donde los locales controlaron la posesión y un complemento en el que el cuadro de Luis Landeros se animó más.

San Luis intentó capitalizar la posesión con la entrada de Suazo, pero "Chupete" no logró cambiar el destino del partido para los dirigidos por Fernando Guajardo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de San Luis de Quillota SADP (@sanluisdequillota)

Con este resultado, San Luis quedó noveno con 37 puntos y fuera de la zona de liguilla por diferencia de goles. Mientras que Deportes Recoleta marcha décimo con 34 unidades.

En la próxima fecha, los "canarios" visitarán a Deportes Concepción el 19 de octubre, y el cuadro "textilero" recibirá a Rangers el 17, ambos obligados a ganar para mantener vivo su sueño.