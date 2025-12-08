Joaquín Larrivey se alzó como el Mejor Jugador del Ascenso

El delantero argentino de Deportes Concepción Joaquín Larrivey fue galardonado como el Mejor Jugador de la Liga de Ascenso 2025 en la Gala Crack de TNT Sports.

El goleador de 41 años sumó 24 goles (20 en Liga y 4 en Copa Chile) para comandar al cuadro lila a un histórico ascenso luego de vencer en la final de la liguilla a Cobreloa.

Larrivey recibió el premio de manos de quien obtuviera este mismo trofeo en 2024, el delantero de Limache, Daniel "Popín" Castro.