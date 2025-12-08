Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.8°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Joaquín Larrivey se alzó como el Mejor Jugador del Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El goleador de 41 años se alzó en la Gala Crack de TNT Sports.

Joaquín Larrivey se alzó como el Mejor Jugador del Ascenso
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero argentino de Deportes Concepción Joaquín Larrivey fue galardonado como el Mejor Jugador de la Liga de Ascenso 2025 en la Gala Crack de TNT Sports.

El goleador de 41 años sumó 24 goles (20 en Liga y 4 en Copa Chile) para comandar al cuadro lila a un histórico ascenso luego de vencer en la final de la liguilla a Cobreloa.

Larrivey recibió el premio de manos de quien obtuviera este mismo trofeo en 2024, el delantero de Limache, Daniel "Popín" Castro.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada