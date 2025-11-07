La ANFP dio a conocer la programación de la Liguilla del Ascenso

La gerencia de ligas de la ANFP, a través de la web del Campeonato Chileno, dio a conocer la programación de dos llaves de la Liguilla del Ascenso, a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina para definir el rival de Santiago Wanderers en el tercer cruce.

Las primeras dos llaves, con Deportes Concepción y Antofagasta en un cruce, y Rangers de Talca ante San Marcos en el otro, se disputarán el martes 18 de noviembre; y la vuelta será el domingo 23 del mismo mes.

La otra llave, en tanto, está pendiente, ya que debe definirse el rival de Santiago Wanderers en los escritorios.

Debido a la denuncia de Cobreloa a Santiago Morning, el rival de Santiago Wanderers en la liguilla no está resuelto. Si el Tribunal mantiene el castigo a los bohemios, el cuadro de Calama se quedará con tres puntos que lo dejarán en el segundo lugar de la tabla, accediendo de forma directa a la semifinal de la liguilla; mientras que Deportes Copiapó bajaría al tercer puesto, quedando emparejado con los caturros.

Por el contrario, si el Tribunal de Disciplina acepta la apelación de Santiago Morning por la denuncia de Cobreloa, los naranjas serían los rivales de Santiago Wanderers y Copiapó pasaría directo a la semifinal.

Revisa la programación de la liguilla:

Cuartos de final - Ida

Martes 18 de noviembre

Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta. 18:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Rangers de Talca vs. San Marcos de Arica. 20:30 horas. Estadio "Iván Azócar"

Cuartos de final - Vuelta

Domingo 23 de noviembre

Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"

San Marcos de Arica vs. Rangers de Talca. 12:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

Pendiente