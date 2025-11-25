La Liguilla del Ascenso entra en tierra derecha este miércoles con el arranque de las semifinales

Este miércoles 26 de noviembre comienzan las semifinales de la Liguilla de Ascenso para conocer al acompañante de Universidad de Concepción en la Liga de Primera 2026, con dos emocionantes llaves.

En primer turno, San Marcos de Arica recibe a Cobreloa a las 18:00 horas en el Estadio "Carlos "Dittborn".

El elenco del Morro se quedó con el paso a la instancia tras doblegar por 2-0 en la ida y 1-0 en la vuelta a Rangers, demostrando solidez y una muy buena versión de juego de cara a esta instancia decisiva.

Los "loínos" sufrieron para avanzar de etapa, dejando eliminado a Santiago Wanderers en penales luego de empatar ambos partidos de cuartos de final por dos goles.

A las 20:30 horas, el Estadio "Ester Roa" recibirá el compromiso entre Deportes Concepción y Deportes Copiapó.

El "Léon de Collao" no tuvo un paso fácil a esta ronda, ya que luego de vencer a Deportes Antofagasta por 2-1 en el primer partido, en la vuelta solo consiguió un empate, el cual los mantuvo luchando hasta el final del partido.

Por el otro lado, los atacameños darán inicio a su participación en la liguilla luego de adjudicarse el segundo lugar de la Liga de Ascenso. Asimismo, Copiapó deberá suplir las suspensiones de los jugadores involucrados en los actos de violencia en el último duelo de la fase regular ante la U. de Conce.

Ambos compromisos serán transmitidos por las pantallas de TNT Sports y streaming por MAX. Además, podrás seguir los resultados en Cooperativa.cl.