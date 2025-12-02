La programación de la final de la liguilla del Ascenso entre D. Concepción y Cobreloa

Cobreloa y Deportes Concepción lucharán por el segundo cupo a la Primera División del fútbol chileno que da la Liga de Ascenso.

Los loínos dieron vuelta la llave de semifinales ante San Marcos de Arica al vencer por 3-1, mientras que los penquistas dejaron en el camino a Deportes Copiapó, subcampeón de la categoría.

La ida de la final se disputará este miércoles 3 de diciembre, a las 20:00 horas en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" de Concepción.

En tanto, la vuelta se desarrollará el domingo 7 de diciembre, a las 201:15 en el Zorros del Desierto.

Programación final del Ascenso

IDA - MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE

- Deportes Concepción vs. Cobreloa, 20:00 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

VUELTA - DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

- Cobreloa vs. Deportes Concepción, 20:15 horas. Estadio Zorros del Desierto.