La programación de las semifinales en la liguilla del Ascenso
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Cuatro equipos lucharán por el anhelado ascenso a Primera División.
Con cuatro equipos en competencia, esta semana tendrá lugar la semifinal de ida en la liguilla del Ascenso. En esta ronda, Deportes Copiapó entra en su condición de subcampeón para jugar ante el clasificado que terminó más abajo en la tabla de posiciones.
Al igual que la ronda anterior, los mejores ubicados en la Liga definirán de local el próximo domingo 30 de noviembre. En esta instancia, se conocerá a los dos elencos que disputarán la final.
Ida – Semifinal
Vuelta – Semifinal