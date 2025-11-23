La programación de las semifinales en la liguilla del Ascenso

Con cuatro equipos en competencia, esta semana tendrá lugar la semifinal de ida en la liguilla del Ascenso. En esta ronda, Deportes Copiapó entra en su condición de subcampeón para jugar ante el clasificado que terminó más abajo en la tabla de posiciones.

Al igual que la ronda anterior, los mejores ubicados en la Liga definirán de local el próximo domingo 30 de noviembre. En esta instancia, se conocerá a los dos elencos que disputarán la final.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Ida – Semifinal

Miércoles 26 de noviembre

San Marcos de Arica vs. Cobreloa. 18:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

18:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn". Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Vuelta – Semifinal

Domingo 30 de noviembre