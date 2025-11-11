Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
La programación de los cuartos de final de la liguilla del Ascenso
Este martes 18 y miércoles 19 de noviembre se comenzarán a disputar los cuartos de final de la liguilla en la Liga de Ascenso, con tres duelos apasionantes, mientras que Deportes Copiapó espera en semifinales por terminar en segundo lugar en la tabla de posiciones.
Los duelos de vuelta se jugarán el domingo 23 de noviembre, cuando se decidirán los otros tres equipos que acompañarán al "León de Atacama" en la fase de los cuatro mejores de la postemporada.
Revisa la programación en Cooperativa.cl:
Ida - Cuartos de final
Vuelta - Cuartos de final