Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

La programación de los cuartos de final de la liguilla del Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa la agenda en Cooperativa.cl

.

La programación de los cuartos de final de la liguilla del Ascenso
Este martes 18 y miércoles 19 de noviembre se comenzarán a disputar los cuartos de final de la liguilla en la Liga de Ascenso, con tres duelos apasionantes, mientras que Deportes Copiapó espera en semifinales por terminar en segundo lugar en la tabla de posiciones.

Los duelos de vuelta se jugarán el domingo 23 de noviembre, cuando se decidirán los otros tres equipos que acompañarán al "León de Atacama" en la fase de los cuatro mejores de la postemporada.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Ida - Cuartos de final

Martes 18 de noviembre

  • Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta. 18:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
  • Rangers vs. San Marcos de Arica. 20:30 horas. Estadio Bicentenario "Iván Azócar Bernales".

Miércoles 19 de noviembre 

  • Santiago Wanderers vs. Cobreloa. 20:00 horas. Estadio "Elias Figueroa Brander"

Vuelta - Cuartos de final

Domingo 23 de noviembre 

  • Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio Regional "Calvo y Bascuñan".
  • San Marcos de Arica vs. Rangers. 12:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".
  • Cobreloa vs. Santiago Wanderers. 18:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

 

En portada