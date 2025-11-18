Los resultados en la ida de los cuartos de final por la liguilla de Ascenso

La Liguilla de Ascenso empieza su definición con la disputa de los tres partidos válidos por la ida de los cuartos de final. Una vez se definan las revanchas de estos cotejos, Deportes Copiapó entrará en semifinales.

Sigue los resultados a continuación:

Martes 18 de noviembre

Deportes Concepción 2-1 Deportes Antofagasta. Segundo tiempo. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 25' Andrés Souper, de penal (ANT); 1-1: 34' Joaquín Larrivey (CON); 2-1: 37' Joaquín Larrivey (CON)

Rangers vs. San Marcos de Arica. 20:30 horas. Estadio Bicentenario "Iván Azócar Bernales". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Miércoles 19 de noviembre