Los resultados en la ida de los cuartos de final por la liguilla de Ascenso
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Deportes Copiapó espera en semifinales a los clasificados.
La Liguilla de Ascenso empieza su definición con la disputa de los tres partidos válidos por la ida de los cuartos de final. Una vez se definan las revanchas de estos cotejos, Deportes Copiapó entrará en semifinales.
Sigue los resultados a continuación:
Martes 18 de noviembre
0-1: 25' Andrés Souper, de penal (ANT); 1-1: 34' Joaquín Larrivey (CON); 2-1: 37' Joaquín Larrivey (CON)
Miércoles 19 de noviembre