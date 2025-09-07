Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Magallanes goleó a Santa Cruz y se alejó de la parte baja en la Liga de Ascenso

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La Academia sumó puntos claves en la Primera B.

Magallanes goleó a Santa Cruz y se alejó de la parte baja en la Liga de Ascenso
Magallanes no tuvo piedad de Deportes Santa Cruz y lo goleó por 3-0, triunfo que además le permitió alejarse de la zona de descenso de la Liga de Ascenso.

La escuadra carabelera tuvo como gran figura al delantero uruguayo Facundo Pereza, quien en los 28' aprovechó un centro de Tomás Aránguiz para abrir la cuenta y en el 60', capturó un rebote para poner el segundo.

Cerca del final, Diego Figueroa y Hardy Cavero fueron expulsados y dejaron a cada elenco con 10 futbolistas (88'). Y en los descuentos, el incombustible Carlos Muñoz selló la victoria de la Academia.

Con este resultado, el Manojito de Claveles escaló hasta el duodécimo puesto con 26 puntos, ocho por arriba del colista Santiago Morning, que hoy día estaría perdiendo la categoría. El conjunto unionista, en tanto, cayó hasta el 14° lugar con 25 unidades.

A partir de las 12:30 del próximo sábado, Magallanes recibirá en el estadio Municipal de San Bernardo a Deportes Temuco. Por su parte, Deportes Santa Cruz enfrentará a Santiago Wanderers desde las 17:30 horas del domingo 14.

