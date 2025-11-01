Magallanes remontó y complicó la presencia de S. Wanderers en la Liguilla de Ascenso

Magallanes le dio un duro remezón a Santiago Wanderers en su vuelta al Estadio "Elías Figueroa Brander" después de remontar y vencer tardíamente por 1-2 en la última fecha de la Liga de Ascenso, complicando así a los "caturros" con la clasificación a la Liguilla.

El elenco de Valparaíso recibió muy bien el apoyo de su público tras nueve meses jugando en Quillota, por lo que consiguió batallar el primer tiempo para conseguir un gol de Ethan Espinoza (36') que le permitió festejar con tranquilidad luego de semanas complicadas.

Sin embargo, el complemento le trajo amargura a los pupilos de Domingo Sorace y Martín Araya (60') marcó el empate justo antes de la expulsión a Elías Berríos (63') en el cuadro "Carabelero". Finalmente, un penal de Vicente Conelli (83') terminó liquidando cualquier atisbo por festejar en casa.

Con esto, Wanderers quedó séptimo con 41 puntos y expectante ante lo que haga San Luis (39) ante el descendido Santiago Morning junto a Deportes Antofagasta (40) ante Santa Cruz este domingo a las 15:00 horas.

De ganar quillotanos y nortinos, el elenco "caturro" volverá a quedar fuera de los play-offs por segunda temporada consecutiva, ya que el año pasado una polémica situación con los guardias también lo privó de meterse en la pelea por subir de categoría.