Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago11.0°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Magallanes sumó puntos vitales en el Ascenso tras vencer a San Felipe

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La "Academia" le sacó cinco puntos de ventaja al colista Santiago Morning.

Magallanes sumó puntos vitales en el Ascenso tras vencer a San Felipe
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Magallanes venció por 2-0 a Unión San Felipe este viernes en San Benardo, en la fecha 23 de la Liga de Ascenso, y sumó puntos vitales en la pelea por la permanencia.

La "Academia" marcha decimoquinto con 23 puntos, igualado con San Felipe, y le sacó cinco de ventaja al colista Santiago Morning.

Los goles fueron de Facundo Peraza (62') y Carlos Muñoz (79')

En la próxima fecha, Magallanes visitará a Santa Cruz y San Felipe recibirá a Curicó Unido, ambos duelos claves en la parte baja de la tabla.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada