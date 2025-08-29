Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
Magallanes sumó puntos vitales en el Ascenso tras vencer a San Felipe
La "Academia" le sacó cinco puntos de ventaja al colista Santiago Morning.
Magallanes venció por 2-0 a Unión San Felipe este viernes en San Benardo, en la fecha 23 de la Liga de Ascenso, y sumó puntos vitales en la pelea por la permanencia.
La "Academia" marcha decimoquinto con 23 puntos, igualado con San Felipe, y le sacó cinco de ventaja al colista Santiago Morning.
Los goles fueron de Facundo Peraza (62') y Carlos Muñoz (79')
En la próxima fecha, Magallanes visitará a Santa Cruz y San Felipe recibirá a Curicó Unido, ambos duelos claves en la parte baja de la tabla.