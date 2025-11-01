Pablo Milad entregó la copa de campeón del Ascenso a Universidad de Concepción

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, fue protagonista en la última fecha de la Liga de Ascenso al entregar el trofeo de campeón a Universidad de Concepción, que ganó el título con un categórico 3-0 sobre Deportes Copiapó.

El dirigente estuvo presente en el partido de la última fecha jugado en el "Luis Valenzuela Hermosilla" y también dio las medallas a los jugadores del cuadro monarca, que selló su regreso a Primera División.

Revisa un resumen del partido: