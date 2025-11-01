Pablo Milad entregó la copa de campeón del Ascenso a Universidad de Concepción
El presidente de la ANFP fue protagonista en Copiapó.
El presidente de la ANFP, Pablo Milad, fue protagonista en la última fecha de la Liga de Ascenso al entregar el trofeo de campeón a Universidad de Concepción, que ganó el título con un categórico 3-0 sobre Deportes Copiapó.
El dirigente estuvo presente en el partido de la última fecha jugado en el "Luis Valenzuela Hermosilla" y también dio las medallas a los jugadores del cuadro monarca, que selló su regreso a Primera División.
Revisa un resumen del partido:
