Partido de Copiapó con U. de Concepción terminó en escándalo

El duelo por la última fecha de la Liga de Ascenso que sostuvieron Deportes Copiapó y Universidad de Concepción en el "Luis Valenzuela Hermosilla" terminó con un escándalo luego del 3-0 anotado vía penal por Ignacio Herrera, en el minuto 88.

Tras la conquista se desató una fuerte disputa en el sector de la banca del equipo visitante, protagonizada por jugadores de ambos planteles, mientras desde una de las tribunas lanzaron una serie de proyectiles.

También ingresó un hincha que se acercó a los jugadores.

El encuentro fue interrumpido por el juez Juan Lara, quien se dirigió a camarines. Algunos minutos más tarde, los futbolistas del equipo del "Campanil" comenzaron a abrazarse, para celebrar la victoria y el título de Primera B, pese a que no había confirmación oficial del final del encuentro.

U. de Concepción regresó a Primera División con este resultado.