Rangers tumbó a Deportes Antofagasta en su vuelta al Estadio Fiscal de Talca

Rangers volvió a Talca y lo hizo con una tremenda sonrisa luego de conseguir un valioso triunfo por 2-1 ante Deportes Antofagasta en la fecha 27 de la Liga de Ascenso, metiéndose entre los puestos que clasifican a la liguilla.

En su retorno al Estadio Fiscal, el elenco "rojinegro" demostró que las estadísticas como peor anfitrión en el torneo se debían a la lejanía con el Estadio Fiscal y bajó un gran marco de público tomó la ventaja con un golazo de Javier Araya (6').

Posteriormente, los dirigidos por Erwin Durán sostuvieron la ventaja hasta que en el complemento fue Matias Sandoval (69') quien duplicó las diferencias para que el postrero tanto de Tobías Figueroa (90+2') quedará como una simple anécdota.

Ahora, el conjunto talquino se posicionó octavo con 37 puntos y cierra los puestos de clasificación a la liguilla antes de visitar a Deportes Recoleta el 17 de octubre.

En tanto, Antofagasta quedó en el séptimo sitio con las mismas unidades y mejor ubicado gracias a la diferencia de gol. Ahora los "pumas" recibirán a una Universidad de Concepción que figura como el actual lider de la categoría con 49 positivos.