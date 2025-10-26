Rangers venció a Concepción y aseguró presencia en la liguilla

Rangers de Talca se hizo fuerte como dueño de casa y en el Estadio Fiscal venció por 1-0 a Deportes Concepción para asegurar su presencia en la liguilla por el Ascenso.

Pese a la insistencia del cuadro piducano, el gol llegó recién a los 71 minutos gracias a la aparición de Ignacio Ibáñez, quien marcó el único gol del partido.

Aunque el elenco penquista intentó una reacción, el marcador se mantuvo y el conjunto rojinegro terminó celebrando una clasificación a los play-offs que definirán al segundo ascendido de la temporada.

Esto porque llegó a 43 puntos y se hizo inalcanzable para San Luis de Quillota, elenco que hoy marcha noveno con 39.

El conjunto lila, en tanto, es octavo con 40 y quedó con la obligación de ganar en la última fecha si pretende que el cuadro canario no lo supere.