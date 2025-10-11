Ruud Van Nistelrooy sorprendió en partido del Ascenso: Hizo guiño a Pellegrini y La Roja

El histórico exdelantero neerlandés Ruud Van Nistelrooy sorprendió este fin de semana al aparecer en el Estadio Municipal de San Bernardo, donde se jugó el clásico metropolitano entre Magallanes y Santiago Morning, válido por la Liga de Ascenso.

El otrora jugador de Real Madrid y Manchester United anteriormente ya había dicho presente como espectador en el triunfo de La Roja ante Perú en La Florida, aprovechando su estadía en el país para visitar a su amigo Cristian Ogalde, propietario del club "carabelero".

"Es mi primera vez en Chile. Vine a visitar a un gran amigo, Cristian Ogalde, a quien conozco hace más de 25 años. Tenía muchas ganas de conocer su club, su ciudad y también disfrutar del Mundial Sub 20", comentó Van Nistelrooy en diálogo con TNT Sports.

Durante la conversación, el exgoleador recordó su estrecha relación con Manuel Pellegrini: "Fue un entrenador muy importante en mi carrera, siempre mantuvimos contacto y lo visité en Betis. Me ayudó a cerrar mi etapa como jugador y a iniciar mi camino como entrenador".

"Si me llama Manuel para ser su asistente en Chile, me puede llamar", señaló entre risas.