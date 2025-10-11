Ruud Van Nistelrooy sorprendió en partido del Ascenso: Hizo guiño a Pellegrini y La Roja
El neerlandés fue a ver el duelo entre Magallanes y Santiago Morning en San Bernardo.
El histórico exdelantero neerlandés Ruud Van Nistelrooy sorprendió este fin de semana al aparecer en el Estadio Municipal de San Bernardo, donde se jugó el clásico metropolitano entre Magallanes y Santiago Morning, válido por la Liga de Ascenso.
El otrora jugador de Real Madrid y Manchester United anteriormente ya había dicho presente como espectador en el triunfo de La Roja ante Perú en La Florida, aprovechando su estadía en el país para visitar a su amigo Cristian Ogalde, propietario del club "carabelero".
"Es mi primera vez en Chile. Vine a visitar a un gran amigo, Cristian Ogalde, a quien conozco hace más de 25 años. Tenía muchas ganas de conocer su club, su ciudad y también disfrutar del Mundial Sub 20", comentó Van Nistelrooy en diálogo con TNT Sports.
Durante la conversación, el exgoleador recordó su estrecha relación con Manuel Pellegrini: "Fue un entrenador muy importante en mi carrera, siempre mantuvimos contacto y lo visité en Betis. Me ayudó a cerrar mi etapa como jugador y a iniciar mi camino como entrenador".
"Si me llama Manuel para ser su asistente en Chile, me puede llamar", señaló entre risas.
🇨🇱🤗⚽ ¿Y si te llama el Ingeniero, Ruud?— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 11, 2025
Van Nistelrooy tuvo palabras para Manuel Pellegrini como posible entrenador de #LaRoja, y se dio el tiempo de bromear con un posible cargo como asistente del DT chileno en la selección nacional.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno.… pic.twitter.com/SRkHR38shx