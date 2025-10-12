San Felipe y Santa Cruz firmaron un empate que mantuvo a ambos cerca del fondo

En un duelo que se anticipaba mucho más combativo, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz terminaron por firmar una igualdad sin goles que poco les sirve en sus aspiraciones para alejarse del descenso en la fecha 27 de la Liga de Ascenso.

Aunque los del Aconcagua se vieron mejor desde el arranque, no pudieron con el cerrojo que ofreció el equipo de John Armijo en el fondo y Juan Dobboletta resistió con la portería en cero.

Ya en el complemento, aunque los forasteros mejoraron no pudieron romper la paridad y el encuentro terminó cayendo en un aletargado resultado que se resolvió sin dejar a nadie contento.

Ahora, ambos elencos igualaron la línea de Curicó Unido con 27 puntos. Los dirigidos por Francisco Palladino son catorceavos antes de visitar a San Marcos de Arica, mientras que Santa Cruz irá como penúltimo a jugar a casa de Deportes Temuco.