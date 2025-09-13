San Luis venció a Curicó y se metió en puestos de liguilla
El elenco canario aprovechó la irregular campaña de los maulinos.
San Luis de Quillota sacó provecho de su visita al Estadio La Granja para vencer por 1-3 a Curicó Unido en duelo válido por la fecha 25 de la Liga de Ascenso.
El cuadro dueño de casa tuvo un mejor comienzo y se puso en ventaja gracias a la temprana aparición de Cristian Bustamante (4').
Pero el conjunto canario reaccionó y con anotaciones del argentino Nicolás Molina (11'), Alonso Rodríguez (25') y el también trasandino Facundo Juárez (68') revirtió el resultado y sumó puntos clave en su intento por llegar a la liguilla por el ascenso.
El cuadro quillotano llegó a los 35 puntos y se ubicó séptimo.
Mientras que el conjunto curicano se estancó en 24 unidades y se mantiene con ventaja de cinco puntos por encima de Santiago Morning, colista absoluto.
