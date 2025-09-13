San Luis venció a Curicó y se metió en puestos de liguilla

San Luis de Quillota sacó provecho de su visita al Estadio La Granja para vencer por 1-3 a Curicó Unido en duelo válido por la fecha 25 de la Liga de Ascenso.

El cuadro dueño de casa tuvo un mejor comienzo y se puso en ventaja gracias a la temprana aparición de Cristian Bustamante (4').

Pero el conjunto canario reaccionó y con anotaciones del argentino Nicolás Molina (11'), Alonso Rodríguez (25') y el también trasandino Facundo Juárez (68') revirtió el resultado y sumó puntos clave en su intento por llegar a la liguilla por el ascenso.

El cuadro quillotano llegó a los 35 puntos y se ubicó séptimo.

Mientras que el conjunto curicano se estancó en 24 unidades y se mantiene con ventaja de cinco puntos por encima de Santiago Morning, colista absoluto.