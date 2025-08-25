San Luis y Deportes Temuco repartieron puntos y siguen estancados en el Ascenso

San Luis de Quillota empató 1-1 frente a Deportes Temuco en el Estadio "Lucio Fariña", en el cierre de la fecha 22 de la Liga de Ascenso, un resultado que no les sirven en su lucha por meterse en la liguilla.

Los visitantes abrieron el marcador a través de Camilo Núñez a los 13 minutos del partido, mientras que Nicolás Molina anotó el gol del empate para los "canarios" al minuto 77.

Con este resultado, San Luis sumó 28 puntos y se ubica en la décima posición de la tabla, mientras que Deportes Temuco acumuló 26 unidades y quedó en el undécimo lugar.

El siguiente partido de los "canarios" será de visita frente a Cobreloa el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas, mientras que el "pije" se enfrentará como forastero ante Curicó Unido el sábado 30 de agosto a las 15:00 horas.