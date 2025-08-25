Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago7.9°
Humedad92%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Luis y Deportes Temuco repartieron puntos y siguen estancados en el Ascenso

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Ambos equipos se encuentran en la lucha por entrar a la liguilla.

San Luis y Deportes Temuco repartieron puntos y siguen estancados en el Ascenso
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

San Luis de Quillota empató 1-1 frente a Deportes Temuco en el Estadio "Lucio Fariña", en el cierre de la fecha 22 de la Liga de Ascenso, un resultado que no les sirven en su lucha por meterse en la liguilla.

Los visitantes abrieron el marcador a través de Camilo Núñez a los 13 minutos del partido, mientras que Nicolás Molina anotó el gol del empate para los "canarios" al minuto 77.

Con este resultado, San Luis sumó 28 puntos y se ubica en la décima posición de la tabla, mientras que Deportes Temuco acumuló 26 unidades y quedó en el undécimo lugar.

El siguiente partido de los "canarios" será de visita frente a Cobreloa el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas, mientras que el "pije" se enfrentará como forastero ante Curicó Unido el sábado 30 de agosto a las 15:00 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada