San Marcos de Arica acechó a los líderes con ajustada victoria ante Santiago Morning

San Marcos de Arica obtuvo un revitalizador triunfo este viernes luego vencer ajustadamente por 2-1 a Santiago Morning en el Estadio "Carlos Dittborn", acercándose a los líderes en el inicio de la fecha 22 de la Liga de Ascenso.

El encuentro arrancó favorable para el equipo dirigido por Germán Cavalieri gracias a que Camilo Melivilú abrió la cuenta (12') con un cabezazo. Posteriormente, el atacante nacional repitió desde el punto penal (59') para duplicar las cifras.

No obstante, con la expulsión de Franco Ledesma (53') los "Bravos del Morro" se vieron acorralados por el cuadro que busca abandonar la zona de descenso y Diego Arias (72') puso todo en tensión con el descuento.

El silbatazo final desató la alegría local al confirmarse que igualó la línea de Santiago Wanderers y Deportes Copiapó con 36 puntos, pero quedando en el tercer lugar por diferencia de goles. Por su parte, los "microbuseros" son colistas con 18 unidades.

La siguiente fecha, San Marcos estará figurando nuevamente como local para recibir a Deportes Antofagasta el domingo 31 de agosto. En tanto, Santiago Morning tendrá nuevamente una compleja visita al medirse el viernes 29 a Deportes Concepción.