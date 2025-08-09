San Marcos de Arica igualó con Temuco y dejó pasar la opción de ser líder exclusivo

San Marcos de Arica no pudo aprovechar su oportunidad de alcanzar el liderato en solitario y terminó firmando un 0-0 de local ante Deportes Temuco, posicionándose junto a Deportes Copiapó y Santiago Wanderers en la cima durante la fecha 20 en el Ascenso.

Los "Bravos del Morro" llegaron a este compromiso con la oportunidad de aprovechar la caída de los atacameños en su visita a Quillota. No obstante, la imposibilidad de marcar las diferencias lo ubicó tercero con 33 puntos y una diferencia de dos goles a favor.

Además de esto, el resultado extendió a cinco encuentros la sequía de triunfos para los dirigidos por Germán Cavalieri. Esto despertó las alarmas, ya que el equipo no ha conseguido ganar desde que comenzó la segunda rueda.

Por su parte, Temuco se quedó con el undécimo lugar al sumar 25 positivos y redujo a dos la diferencia con los puestos de Liguilla. En su siguiente encuentro, el "pije" recibirá a Wanderers y los ariqueños visitarán a Universidad de Concepción.