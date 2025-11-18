San Marcos de Arica logró una valiosa ventaja ante Rangers en la ida de la liguilla del Ascenso

San Marcos de Arica dio un golpe de autoridad en Talca y encaminó su sueño de volver a Primera División tras imponerse 0-2 a Rangers, en una ida marcada por incidentes, polémica y dos golazos que inclinaron la serie a su favor.

El encuentro en el Estadio Fiscal debió detenerse a los seis minutos por gases lacrimógenos en el exterior del recinto. Sumado a ello, la tensión creció para el local con la expulsión de Matías Sandoval (22') por una agresión a Guillermo Cubillos.

Insólita situación en el Rangers-Arica: El duelo está sin marcador ni relato y tuvo una interrupción por un incidente #Cooperativa90 https://t.co/Vy5t4deCOz pic.twitter.com/hIiKfciU8z — Cooperativa (@Cooperativa) November 19, 2025

Con superioridad numérica, los dirigidos por Germán Cavalleri adelantaron líneas y encontraron premio cuando Javier Rivera apareció con un derechazo sorprendente desde media distancia (45+2') y aplicó la "ley del ex" con un balón que cayó a contrapié de José Gamonal.

Ya en el complemento, los rojinegros lograron ordenar su estructura para evitar un golpe mayor. Erwin Durán movió el banco en busca de aire, pero el esfuerzo fue inútil después que Diego Plaza cerró la noche con un remate desde fuera del área (90+3').

Con este resultado, ambos elencos tendrán que aguardar hasta este domingo 23 de noviembre para definir la serie en el Estadio "Carlos Dittborn" a partir de las 12:00 horas (15:00 GMT).