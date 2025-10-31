San Marcos de Arica superó a Rangers y sumó confianza de cara a la Liguilla de Ascenso

San Marcos de Arica cerró la fase regular de la Liga de Ascenso con una actuación convincente en el Estadio "Carlos Dittborn" y superó con un sólido 3-0 a Rangers de Talca, confirmando así su condición de candidato a subir de categoría.

El elenco dirigido por Germán Cavalieri impuso condiciones y abrió la cuenta tempranamente cuando Camilo Melivilú (4') aprovechó un error defensivo del conjunto visitante.

En el complemento, Marcos Camarda se robó el protagonismo con un doblete en apenas cuatro minutos (60' y 64'), dejando sin reacción al cuadro talquino que también estará presente en los play-offs.

Así las cosas, San Marcos de Arica se ubicó parcialmente con el tercer lugar con 48 puntos a falta de que Cobreloa, que es cuarto con 47, visite a Curicó Unido.

En tanto, los de Erwin Durán quedaron momentáneamente en el sexto puesto con 43 unidades, a falta de que Santiago Wanderers, Deportes Antofagasta y San Luis jueguen sus partidos.