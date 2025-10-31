Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.6°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Marcos de Arica superó a Rangers y sumó confianza de cara a la Liguilla de Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos elencos se encuentran clasificados para los duelos de play-offs.

San Marcos de Arica superó a Rangers y sumó confianza de cara a la Liguilla de Ascenso
 Instagram (@smdearica_oficial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

San Marcos de Arica cerró la fase regular de la Liga de Ascenso con una actuación convincente en el Estadio "Carlos Dittborn" y superó con un sólido 3-0 a Rangers de Talca, confirmando así su condición de candidato a subir de categoría.

El elenco dirigido por Germán Cavalieri impuso condiciones y abrió la cuenta tempranamente cuando Camilo Melivilú (4') aprovechó un error defensivo del conjunto visitante.

En el complemento, Marcos Camarda se robó el protagonismo con un doblete en apenas cuatro minutos (60' y 64'), dejando sin reacción al cuadro talquino que también estará presente en los play-offs.

Así las cosas, San Marcos de Arica se ubicó parcialmente con el tercer lugar con 48 puntos a falta de que Cobreloa, que es cuarto con 47, visite a Curicó Unido.

En tanto, los de Erwin Durán quedaron momentáneamente en el sexto puesto con 43 unidades, a falta de que Santiago Wanderers, Deportes Antofagasta y San Luis jueguen sus partidos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada