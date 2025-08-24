Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
Santa Cruz sumó valiosos puntos tras vencer a Curicó Unido
El cuadro colchagüino quedó a siete del colista del Ascenso.
En un duelo de elencos que coquetean con la parte baja de la Liga de Ascenso, Deportes Santa Cruz venció por 2-0 a Curicó Unido y sumó valiosos tres puntos para escapar de las últimas posiciones.
Los goles de Simón Contreras (37') y Milton Alegre (57') le permitieron al cuadro dueño de casa imponerse al elenco tortero.
Con este resultado, el cuadro colchagüino llegó a los 25 puntos y se situó 11°.
Curicó, en tanto, se estancó en las 23 unidades y es 13°.