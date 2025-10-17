Santiago Morning sumó un triunfo clave y alejó a Cobreloa de la pelea por el ascenso directo

Santiago Morning sumó un triunfo clave es su pelea por la permanencia en la Liga de Ascenso y alejó a Cobreloa de la pelea por el título, con un contundente 3-0 este viernes en el Estadio Municipal de La Pintana, por la fecha 28 del torneo.

La primera parte fue nefasta para los de Calama: Sufrieron tempraneramente los goles de Bryan Taiva (5') y Kevin Vásquez (7'); y antes del descanso quedaron con uno menos, por la expulsión de David Tapia por doble amarilla.

Finalmente, en el complemento, Diego Arias selló la victoria para los bohemios (68').

El conjunto microbusero, que nuevamente contó con la presencia del gerente deportivo Esteban Paredes en la banca, quedó con 26 puntos en el último lugar de la tabla, a solo uno de Deportes Santa Cruz, que debe jugar con Temuco en esta fecha.

Además, el "Chago" está a la espera del fallo del TAS, que puede devolverle nueve unidades que le restaron a inicios de año por problemas administrativos.

Los loínos, en cambio, se estancaron con 44 unidades y se alejaron de la lucha por el título con el puntero Universidad de Concepción (49) y el sublíder Deportes Copiapó (48), faltando solo dos fechas por disputar.

Santiago Morning volverá a la acción el sábado 25 para visitar a Unión San Felipe desde las 12:30 horas. Por su parte, Cobreloa se verá las caras con Santiago Wanderers desde las 15:00 del domingo 26.