Santiago Wanderers cedió puntos en los minutos finales ante Deportes Recoleta

Santiago Wanderers cedió puntos clave en los minutos finales al empatar 1-1 ante Deportes Recoleta en el Estadio "Leonel Sánchez", por la fecha 22 de la Liga de Ascenso.

Los goles del encuentro fueron anotados desde el punto penal: Leandro Navarro (58') marcó para los "caturros" y David Salazar (89') igualó para el conjunto "textilero".

Con este empate, Santiago Wanderers se mantiene como líder con 37 puntos, a la espera del resultado de Deportes Copiapó, que tiene 36. Por su parte, Deportes Recoleta se ubica en la séptima posición con 32 unidades.

El próximo partido de los "caturros" será como local frente a Rangers, el domingo 31 de agosto a las 12:30 horas. Mientras, el elenco metropolitano visitará a Universidad de Concepción el lunes 1 de septiembre a las 19:00 horas.

En otro encuentro, Deportes Antofagasta venció 2-0 a Unión San Felipe en el Estadio Municipal de San Felipe, con un doblete de Tobías Figueroa (60', 80'). Este triunfo permitió a los "pumas" escalar hasta la sexta posición con 32 puntos, mientras que Unión San Felipe se mantiene en el puesto 13 con 23 unidades.

Rangers igualó con Magallanes y se empantanó en su camino por llegar a la Liguilla

La temporada como local de Rangers continúa ausente de triunfos en la Liga de Ascenso, luego de que este sábado igualasen sin goles frente a Magallanes en el Estadio Fiscal "Manuel Moya Medel" de Cauquenes, por la fecha 22.

Con este resultado, los "rojinegros" quedaron fuera de la zona de liguilla al ser novenos con 29 puntos y los "carabeleros" son penúltimos con 20 unidades y se distanciaron a dos del colista Santiago Morning, que ocupa la zona de descenso.