Santiago Wanderers ganó caliente partido a Copiapó y lo alcanzó la cima del Ascenso

Santiago Wanderers logró un triunfo de oro al vencer por 1-0 a Deportes Copiapó en un infartante partido por el liderato de la Liga de Ascenso, en un partido válido por la fecha 20.

Un agónico penal en los descuentos, anotado por Leandro Navarro, le dio la victoria al "Decano" en un encuentro disputado en Quillota.

El partido estuvo marcado por la intensidad y las expulsiones, donde el cuadro visitante terminó con tres jugadores menos tras las tarjetas rojas a Fabián Torres (71'), Briam Acosta (90') y Carlos Salomon, sobre el final del compromiso.

Con esta victoria, Santiago Wanderers igualó la línea de Deportes Copiapó en la tabla de posiciones, alcanzando los 33 puntos y compartiendo el liderato de la categoría, encendiendo la lucha por el ascenso directo.

Durante la jornada, Rangers igualó 0-0 con Santiago Morning y Santa Cruz cayó en casa por 2-1 ante Universidad de Concepción.