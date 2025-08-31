Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Santiago Wanderers perdió el liderato tras empatar con Rangers en la Liga de Ascenso

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los "caturros" quedaron en segundo lugar.

Santiago Wanderers perdió el liderato tras empatar con Rangers en la Liga de Ascenso
Santiago Wanderers empató sin goles frente a Rangers en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña Fernández", en el marco de la fecha 23 de la Liga de Ascenso, perdiendo el liderato del torneo.

Con este resultado, los "caturros" se ubicaron en el segundo puesto con 38 puntos, a dos unidades del líder, Deportes Copiapó. Por su parte, los "piducanos" alcanzaron los 30 puntos, posicionándose en el noveno lugar de la tabla.

El próximo encuentro de Santiago Wanderers será de visita ante San Luis, el sábado 6 de septiembre a las 12:30 horas.

En tanto, Rangers recibirá a Universidad de Concepción el mismo día y a la misma hora.

Las + leídas
