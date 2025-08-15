U. de Concepción goleó a San Marcos y encendió la cima del Ascenso

Universidad de Concepción pegó fuerte en el arranque de la fecha 21 en la Liga de Ascenso con un triunfazo de 4-1 ante San Marcos de Arica que dejó al rojo vivo la pelea por el liderato.

En una jornada con chubascos, el "Campanil" abrió el marcador al minuto 14 con anotación de Benjamín Sáez y Luis Rojas estiró la diferencia a los 19'.

Bastián Ubal puso la tercera cifra "forera" al minuto 66. Marcos Camarda descontó para los nortinos en los 82', pero Rodrigo Olivarez cerró la cuenta en el "Ester Roa" con el cuarto gol universitario penquista (90+3').

De esta manera, la UdeC alcanzó San Marcos y le dejó presión a Deportes Copiapó y Santiago Wanderers en un momentáneo cuádruple empate en el primer lugar, con 33 puntos.

Wanderers jugará este mismo viernes contra Deportes Temuco en el "Gemán Becker", mientras Copiapó enfrentará este sábado 16 de agosto a Deportes Concepción (17:30 horas).

La obligación de caturros y atacameños por ganar sus duelos es doble, pues si ambos caen a Deportes Recoleta y Cobreloa se les abre la opción de sumarse a la banda de líderes si derrotan a Deportes Antofagasta y el penúltimo Magallanes, respectivamente.