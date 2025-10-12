U. de Concepción sostuvo el liderato del Ascenso con triunfo ante Curicó

Tras una noche con Deportes Copiapó como transitorio puntero, Universidad de Concepción sostuvo su condición de líder en la Liga de Ascenso gracias a un 2-0 contra Curicó Unido, en el Estadio "Ester Roa".

La primera mitad tuvo pocas emociones claras, aunque el local rozó la apertura del marcador con un cabezazo de Harol Salgado, que dio en el travesaño. Por su parte, la visita respondió a los 45+1' con una media chilena de Cristián Bustamante, pero el arquero Campestrini despejó en la línea para evitar el gol.

El desequilibrio llegó en el complemento y de manera espectacular: A los 69 minutos, Luis Rojas, con su pierna diestra, ejecutó un tiro libre impecable que se coló en el ángulo, batiendo al golero curicano Hernán Muñoz.

Cinco minutos más tarde, la fórmula se repitió, pues Yerco Oyanedel (74') sacó un potente zurdazo desde balón parado y decretó el 2-0 definitivo para los penquistas.

Con esta victoria, la UdeC suma una nueva fecha en la cima del Ascenso con 49 unidades, sosteniendo su único punto de ventaja sobre Copiapó, que había metido presión al vencer a San Marcos de Arica.

En tanto, Curicó Unido quedó relegado a la decimotercera posición con 27 unidades, igualado con Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz, y solo cuatro puntos por encima del colista Santiago Morning.