U. de Concepción venció a Temuco y definirá el título del Ascenso cara a cara con Copiapó

Universidad de Concepción consiguió estirar hasta la última fecha la definición en la Liga de Ascenso luego de imponerse 3-2 a Deportes Temuco en el "Ester Roa", igualando así la línea de los 52 puntos que consiguió Copiapó tras su empate ante San Luis en Quillota.

El elenco penquista salió decidido desde el arranque y golpeó de inmediato con un doblete de Sebastián Molina (2' y 8'). Aunque la superioridad de los pupilos de Cristian Muñoz era notoria, el "pije" logró descontar mediante un tanto del incombustible Matías Donoso (40').

En la segunda mitad, el "campanil" volvió a marcar diferencias gracias a Iam González (65'), quien definió con un derechazo tras una rápida carga por derecha. Si bien, los de la "Nona" pudieron sentenciar el encuentro, el vertical mantuvo con vida a un forastero que descontó nuevamente con gol de Luis Miguel Acevedo (75').

Pese al sufrimiento final, la U. de Conce selló un triunfo clave que la deja igualada con 52 puntos junto a Deportes Copiapó, por lo que el título del Ascenso se definirá en la última jornada, en la que visitarán precisamente al cuadro atacameño el sábado 1 de noviembre. De empatar, se jugará un partido de definición para conocer al campeón.