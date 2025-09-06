Unión San Felipe doblegó a Curicó Unido y tomó un respiro en el Ascenso

Unión San Felipe venció 4-2 a Curicó Unido en el Estadio Municipal de San Felipe por la fecha 24 de la Liga de Ascenso, alejándose de la zona de descenso.

Los goles del encuentro fueron obra de Sergio Vergara (37'), Bryan González (44'), Diego González (66') de penal y Diego Cuéllar (90') para el "Uni Uni". Por su parte, Maxi Quinteros (75') de penal y Cristián Bustamante (81') anotaron para los "torteros".

Con este resultado, los locales alcanzaron los 26 puntos y se ubican en la duodécima posición de la tabla, mientras que los "torteros", con 24 unidades, quedó comprometido en el decimocuarto lugar.

El siguiente partido de Unión San Felipe será de visita ante Rangers el domingo 14 de septiembre a las 12:00 horas, mientras que Curicó Unido recibirá a San Luis el sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas.