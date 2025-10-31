Universidad de Concepción denunció graves irregularidades de Copiapó

Universidad de Concepción manifestó su profunda molestia y rechazó las que consideró graves irregularidades que rodearon la organización del crucial partido contra Deportes Copiapó, programado para este sábado 1 de noviembre en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla" y crucial en la lucha por el primer lugar de la Liga de Ascenso.

A través de un comunicado oficial, el club sureño denunció que la solicitud nortina para jugar sin público visitante fue motivada exclusivamente por "conveniencia financiera", privilegiando sus intereses por sobre el reglamento y el espíritu deportivo. La decisión fue refrendada por la Delegación Presidencial Regional de Atacama, a pesar de que Carabineros de Chile entregó las recomendaciones para permitir el acceso a los hinchas "foreros".

Por este motivo, el club anunció que presentará un requerimiento formal ante la ANFP para exigir el cumplimiento del artículo 64 de las Bases del torneo, que obliga a reservar un mínimo del 5 por ciento del aforo a la hinchada visitante. La institución solicitó que se aplique "de manera inmediata" a Deportes Copiapó la sanción correspondiente a esta falta, que asciende a 500 UF.

Más grave aún, el comunicado reveló que, según la resolución de la autoridad, Deportes Copiapó inició la venta de entradas sin contar con la autorización de las autoridades competentes, infringiendo la Ley N°19.327 sobre espectáculos deportivos. Esta infracción, señalaron, puede acarrear sanciones de hasta 500 UTM, por lo que iniciarán todas las acciones disciplinarias y judiciales que correspondan.

Finalmente, Universidad de Concepción lamentó que "el fútbol no puede seguir siendo manipulado por decisiones arbitrarias ni por intereses económicos de corto plazo" y, reconociendo que hinchas del club viajarán igualmente, exigió a las autoridades que se tomen las medidas necesarias para resguardar su seguridad e integridad.