Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Universidad de Concepción ganó el derbi penquista y le metió presión a los líderes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro del campanil goleó a Deportes Concepción en Collao.

Universidad de Concepción ganó el derbi penquista y le metió presión a los líderes
Universidad de Concepción se quedó con el nuevo derbi penquista al vencer por 1-4 a Deportes Concepción en duelo válido por la fecha 22 de la Liga de Ascenso en un resultado que deja al elenco del campanil como escolta de los líderes en la división de plata de nuestro fútbol.

El conjunto estudiantil fue superior y plasmó esa diferencia con anotaciones de Jeison Fuentealba (45'), Luis Rojas (52') y el argentino Mateo Levato (53').

El también trasandino Ángel Gillard descontó para el cuadro lila (70'), pero Sebastián Molina puso cifras definitivas cuando se jugaban el tiempo extra.

Con este resultado, el cuadro del campanil llegó a los 36 puntos y quedó a solo uno de los líderes, Deportes Copiapó y Santiago Wanderers.

