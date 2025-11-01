[VIDEO] Jeison Fuentealba puso el 2-0 de U. de Concepción sobre Copiapó y desató la fiesta

La fiesta de Universidad de Concepción en el norte se hizo sentir con más fuerza gracias a Jeison Fuentealba. El mediocampista apareció en el área chica para empujar el balón y marcar el 2-0 sobre Deportes Copiapó, un gol que dejó casi sentenciado el título para los sureños.

Revisa el gol de la tranquilidad para el "Campanil" aquí: