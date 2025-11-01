[VIDEO] Jeison Fuentealba puso el 2-0 de U. de Concepción sobre Copiapó y desató la fiesta
El jugador definió en el área chica para estirar la ventaja del "Campanil", que acarició el título de la Liga de Ascenso.
La fiesta de Universidad de Concepción en el norte se hizo sentir con más fuerza gracias a Jeison Fuentealba. El mediocampista apareció en el área chica para empujar el balón y marcar el 2-0 sobre Deportes Copiapó, un gol que dejó casi sentenciado el título para los sureños.
Revisa el gol de la tranquilidad para el "Campanil" aquí:
⚽🟡🔵 ¡LOCURA FORERA EN EL NORTE!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 1, 2025
Jeison Fuentealba definió en área chica y puso el segundo gol de Universidad de Concepción, en este #MatchdaySábado ante Deportes Copiapó, y se ilusiona con el título de la #LigaDeAscensoCaixun 2025.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno.… pic.twitter.com/X8KgzYW4L1