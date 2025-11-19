Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.5°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[VIDEO] Los goles del entretenido empate entre Santiago Wanderers y Cobreloa en la Liguilla

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La definición de la llave será el domingo en Calama.

[VIDEO] Los goles del entretenido empate entre Santiago Wanderers y Cobreloa en la Liguilla
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Santiago Wanderers y Cobreloa firmaron un entretenido empate por 2-2 en la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, disputada este miércoles en Valparaíso.

La apertura de la cuenta fue obra de Ethan Espinoza para los locales, mientras que Alex Valdés anotó el empate parcial para los "Loínos". Asimismo, tras un autogol los "Caturros" recuperaron la ventaja, pero Agustín Heredia sentenció el empate a 10 minutos del final.

Revisa los goles a continuación:

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada