[VIDEO] Los goles del entretenido empate entre Santiago Wanderers y Cobreloa en la Liguilla

Santiago Wanderers y Cobreloa firmaron un entretenido empate por 2-2 en la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, disputada este miércoles en Valparaíso.

La apertura de la cuenta fue obra de Ethan Espinoza para los locales, mientras que Alex Valdés anotó el empate parcial para los "Loínos". Asimismo, tras un autogol los "Caturros" recuperaron la ventaja, pero Agustín Heredia sentenció el empate a 10 minutos del final.

