Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[VIDEO] ¡Sacó aplausos! Jorge Luna anotó un gol olímpico ante Santiago Morning

El volante argentino abrió el marcador a favor de los "caturros".

El volante argentino Jorge Luna anotó un gol olímpico para abrir el marcador a favor de Santiago Wanderers frente a Santiago Morning en el Estadio Municipal de La Pintana por la fecha 26 de la Liga de Ascenso.

