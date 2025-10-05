Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
[VIDEO] ¡Sacó aplausos! Jorge Luna anotó un gol olímpico ante Santiago Morning
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El volante argentino Jorge Luna anotó un gol olímpico para abrir el marcador a favor de Santiago Wanderers frente a Santiago Morning en el Estadio Municipal de La Pintana por la fecha 26 de la Liga de Ascenso.
