Arsenal siguió con su tranco perfecto en la Liga de Campeones al vencer este martes por 3-0 como visitante a Slavia Praga, gracias a un gol de penal de Bukayo Saka y un doblete del español Mikel Merino, un resultado que le permite al equipo de Mikel Arteta mantenerse como líder invicto de su grupo y sin recibir goles en las cuatro jornadas disputadas. El encuentro, además, marcó un hito histórico con el debut de Max Dowman, quien con solo 15 años y 308 días se convirtió en el futbolista más joven en la historia de la competición.

