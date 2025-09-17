Barcelona se estrena en la Champions League con visita a Newcastle en Inglaterra

Barcelona comienza su periplo en la Champions League este jueves cuando visite a Newcastle en St. James Park, desde las 16:00 horas (19:00 GMT), en un partido donde no podrá contar con su principal estrella, el joven Lamine Yamal.

El delantero, quien se perdió el duelo con Valencia el fin de semana pasado, está con molestias en el pubis, por lo que será una baja clave en el equipo de Hansi Flick.

Los azulgranas llegan con buenas sensaciones tras el 6-0 ante Valencia, y espera sumar tres puntos claves en Inglaterra, ya que en la segunda fecha de la Champions tendrá que recibir al campeón defesor del torneo, PSG.

La oncena culé será con oan García; Eric García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, Casadó; Raphinha, Fermín, Ferran Torres; y Lewandowski.

Newcastle, por su parte, llega con dudas y en plena recostruncción, tras la partida de Alexander Isak a Liverpool en el mercado de pases.

El equipo de Eddie Howe solo ha marcado tres goles en esta temporada, y solo disfrutado una victoria, ante Wolves; enpató con Leeds y Aston Villa, y perdió con Liverpool.

La formación de las "urracas" será con Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Elanga, Woltemade y Gordon.

El duelo será arbitrado por el sueco Glenn Nyberg.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.