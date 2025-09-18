Barcelona se estrenó en la Champions con exigido triunfo ante Newcastle en Inglaterra

Barcelona se estrenó este jueves en la fase de liga de la Champions League con un exigido triunfo por 1-2 ante Newcastle en St. James Park, en un partido donde la figura fue el inglés Marcus Rashford.

En la primera parte, los dirigidos por Hansi Flick tuvieron un desempeño opaco ante el ímpetu de las "urracas", que intentaron hacer valer la localía para golpear a uno de los candidatos.

Los azulgrana, con la baja de Lamine Yamal por lesión, les costó encontrar respuesta hasta el complemento, en donde apareció Rashford, quien con personalidad logró suplir al joven crack español y firmó los dos goles de la victoria.

El primero fue con un cabezazo, tras un centro de Jules Koundé (58'); y el segundo fue una joyita, con un tremendo derechazo desde fuera del área, inatajable para el arquero Nick Pope (66').

¡QUÉ LOCURA EL GOLAZO DE RASHFORD! ¡DOBLETE PARA EL 2-0 DEL BARCELONA ANTE NEWCASTLE!



Newcastle, por su parte, maquilló el resultado cerca del final, con un remate de zurda de Anthony Gordon, de primera, en el área chica, tras recibir un centro desde la derecha de Jacob Murphy (90').

Con el resultado, Barcelona, con tres puntos y un gol a favor, está duodécimo en la tabla; Newcastle, en cambio, quedó en el puesto 26°.

En la segunda jornada de la fase de liga, Newcastle visitará a Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, mientras que Barcelona recibirá en casa al campeón defensor, PSG.