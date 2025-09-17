Bodo Glimt empató en la agonía frente a Slavia Praga por Champions League

Bodo Glimt empató agónicamente 2-2 frente a Slavia Praga en el Fortuna Arena por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League.

El conjunto local se puso en ventaja con un doblete de Youssoupha Mbodji (28' y 74'), pero el equipo noruego reaccionó y logró igualar el marcador con goles de Daniel Bassi (78') y Sondre Fet (90').

El próximo partido de Bodø/Glimt en la Champions League será como local ante Tottenham el martes 30 de septiembre a las 16:00 horas (19:00 GMT), mientras que Slavia Praga visitará al Inter de Milán en el mismo horario.