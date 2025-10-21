Borussia Dortmund se impuso por 4-2 en su visita a Copenhague por la tercera fecha de Champions League. Los goles de los alemanes fueron obra de un doblete de Felix Nmencha, Ramy Bensabaini y Fábio Silva, mientras que los descuentos del elenco danés fue por un autogol y la anotación de Viktor Dadason. De este modo, Borussia sigue invicto y suma 7 unidades en la competencia y el elenco de Dinamarca solo tiene 1 punto.

LEER ARTICULO COMPLETO