Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.7°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Borussia Dortmund sumó importante triunfo en su visita a Copenhague por Champions

Publicado: | Fuente: ESPN / Youtube
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Borussia Dortmund se impuso por 4-2 en su visita a Copenhague por la tercera fecha de Champions League. Los goles de los alemanes fueron obra de un doblete de Felix Nmencha, Ramy Bensabaini y Fábio Silva, mientras que los descuentos del elenco danés fue por un autogol y la anotación de Viktor Dadason. De este modo, Borussia sigue invicto y suma 7 unidades en la competencia y el elenco de Dinamarca solo tiene 1 punto.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados