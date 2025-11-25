Chelsea le dio una paliza a Barcelona y sueña con el paso directo a octavos en la Champions

Chelsea le dio una paliza a Barcelona este martes con un 3-0 en Stamford Bridge, en la quinta fecha de la fase de liga de Champions League, mostrando una gran solidez de local ante los españoles, que sufrieron en su visita a Londres.

En un primer tiempo dinámico, en el cual ambos elencos trataron de imponer su metodología, los "blues" lograron abrir el marcador tras un desborde de Pedro Neto que buscó un centro atrás que terminó con Jules Koundé mandando la pelota contra su arco a los 27'.

Los "blaugranas" intentaron igual el marcador antes del descanso con transiciones largas, pero luego de la expulsión por doble amarilla a Ronald Araújo en el 44', no pudo mantener la consistencia.

En la segunda parte, Chelsea golpeó nuevamente en el 55' con una gran jugada personal de Estevao que sacó un potente remate al primer palo que dejó sin opciones al portero Joan García; Liam Delap sentenció el marcador con el 3-0 a los 73'.

De este modo, los "blues se instalaron momentáneamente en el cuarto puesto con 10 puntos y en la siguiente jornada de la competencia visitarán a Atalanta el martes 9 de diciembre.

En esa misma jornada, Barcelona, que cayó al decimoquinto lugar con 7 unidades, recibirá a Eintracht Frankfurt.

Repasa los resultados de la jornada: