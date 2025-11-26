Claudio Bravo puso fin a una vieja polémica y mostró medalla que lo acredita como campeón de la Champions
Para muchos estadísticos, el arquero nacional no ganó el título dado que no sumó minutos en la campaña.
Para muchos estadísticos, el arquero nacional no ganó el título dado que no sumó minutos en la campaña.
Una polémica se ha generado a lo largo de los años en torno a que si el exportero chileno Claudio Bravo fue campeón de la Liga de Campeones en su estancia en FC Barcelona.
Esto, porque de acuerdo a algunos estadísticos el arquero nacional no jugó ni un solo minuto en la campaña que coronó al cuadro culé en 2015 y ello lo deja sin ser parte del título pese a ser suplente de Marc André Ter-Stegen.
No obstante, el propio Bravo acabó con la discusión al mostrar la noche de ayer martes en ESPN la medalla y el minitrofeo que la UEFA le entrega a quienes se coronan campeones del torneo de clubes más importante del mundo.
"Se lo entregan a cada jugador que sale campeón", dijo en el panel de la cadena deportiva.
Ver esta publicación en Instagram