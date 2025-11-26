Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Claudio Bravo puso fin a una vieja polémica y mostró medalla que lo acredita como campeón de la Champions

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Para muchos estadísticos, el arquero nacional no ganó el título dado que no sumó minutos en la campaña.

Claudio Bravo puso fin a una vieja polémica y mostró medalla que lo acredita como campeón de la Champions
Una polémica se ha generado a lo largo de los años en torno a que si el exportero chileno Claudio Bravo fue campeón de la Liga de Campeones en su estancia en FC Barcelona.

Esto, porque de acuerdo a algunos estadísticos el arquero nacional no jugó ni un solo minuto en la campaña que coronó al cuadro culé en 2015 y ello lo deja sin ser parte del título pese a ser suplente de Marc André Ter-Stegen.

No obstante, el propio Bravo acabó con la discusión al mostrar la noche de ayer martes en ESPN la medalla y el minitrofeo que la UEFA le entrega a quienes se coronan campeones del torneo de clubes más importante del mundo.

"Se lo entregan a cada jugador que sale campeón", dijo en el panel de la cadena deportiva.

 

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por ESPN Chile (@espnchile)

