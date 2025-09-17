¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Manchester City y Napoli en la Champions League?

Este jueves 18 de septiembre continúa la primera fecha de la fase de liga de la Champions League con un emocionante partido entre Manchester City y Napoli en el Etihad Stadium, que marcará el regreso del volante belga Kevin De Bruyne a Inglaterra.

El cuadro italiano llega en un gran momento tras consagrarse campeón de la Serie A y haber ganado todos sus partidos en esta nueva temporada, liderando la tabla de posiciones.

Por su parte, los "Citizens" atraviesan una etapa de reconstrucción y vienen de golear 3-0 a su clásico rival, Manchester United.

De Bruyne, refuerzo de Napoli en esta temporada, volverá al estadio donde consiguó sus mayores éxitos como futbolista, solo meses después de haber dejado el cuadro drigido por Pep Guardiola.

El partido está programado para las 16:00 horas (19:30 GMT) del jueves 18 de septiembre y será transmitido en TV por la señal de ESPN, mientras que en streaming se podrá ver a través de la plataforma de Disney+.

