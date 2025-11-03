¿Cuándo y dónde ver el partidazo entre PSG y Bayern Munich por la Champions?
Se espera un duelo de alto vuelo en la cuarta jornada de la competencia.
Se espera un duelo de alto vuelo en la cuarta jornada de la competencia.
La cuarta fecha de la fase de liga de Champions League comenzará el martes 4 de noviembre y el duelo entre PSG y Bayern Munich promete emoción durante la jornada.
Por un lado, los parisinos registran el liderato de la competencia con 9 unidades tras tres triunfos en el inicio de la competencia y vienen de golear por 7-2 a Bayer Leverkusen.
Asimismos, los bávaros también registran campaña perfecta en el comienzo de la temporada de la liga de campeones y en el último encuentro se impusieron por 4-0 a Brujas.
El partido entre PSG y Bayern Munich está programado para el martes 4 de noviembre a las 17:00 horas (20:00 GMT) y será transmitido por ESPN y en streaming por Disney+.
Además, todos los detalles de la competencia podrás seguirlos en Cooperativa.cl.