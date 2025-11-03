¿Cuándo y dónde ver el partidazo entre PSG y Bayern Munich por la Champions?

La cuarta fecha de la fase de liga de Champions League comenzará el martes 4 de noviembre y el duelo entre PSG y Bayern Munich promete emoción durante la jornada.

Por un lado, los parisinos registran el liderato de la competencia con 9 unidades tras tres triunfos en el inicio de la competencia y vienen de golear por 7-2 a Bayer Leverkusen.

Asimismos, los bávaros también registran campaña perfecta en el comienzo de la temporada de la liga de campeones y en el último encuentro se impusieron por 4-0 a Brujas.

El partido entre PSG y Bayern Munich está programado para el martes 4 de noviembre a las 17:00 horas (20:00 GMT) y será transmitido por ESPN y en streaming por Disney+.

Además, todos los detalles de la competencia podrás seguirlos en Cooperativa.cl.